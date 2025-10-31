Info Chrono
OM Actualités

OM : Éric Di Meco pousse un coup de gueule contre les joueurs

Eric Di Meco - Ancien défenseur de l'OM

Éric Di Meco n’a pas caché sa colère après la contre-performance de l’Olympique de Marseille face à Angers (2-2), un match nul qui prive les Phocéens de la première place du classement. L’ancien défenseur marseillais, désormais consultant, a livré un constat sans détour sur les ondes de RMC Sport.

« Je veux bien qu’on parle de projet, de jeu, de philosophie, mais à un moment, il faut gagner les matchs. Tu ne peux pas avoir cette attitude-là quand tu veux jouer le titre. »

Très agacé par l’inconstance des Marseillais, Di Meco a également pointé du doigt le manque de caractère et d’exigence de certains joueurs :

« On a l’impression que certains se croient arrivés depuis le Clasico. Mais à Marseille, si tu ne joues pas chaque match comme une finale, tu te fais punir. »

Enfin, l’ancien latéral gauche a estimé que cette période compliquée représente un véritable test pour Roberto De Zerbi et son autorité sur le groupe :

« C’est dans ces moments-là qu’on voit si un coach a de l’emprise sur son vestiaire. »

Un message clair et sans détour de la part d’un ancien de la maison olympienne, lassé de voir son club retomber dans ses travers après chaque coup d’éclat.

