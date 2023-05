OM : Eric Di Meco veut absolument voir ce jouer titulaire face au RC Lens !

La rencontre face au RC Lens qui aura lieu ce samedi a des allures de finale pour la deuxième place derrière le PSG. Pour cette rencontre très importante, Eric Di Meco veut voir Guendouzi titulaire !

L’Olympique de Marseille n’est plus qu’à 5 points du PSG au classement mais doit aussi gérer la pression mise par le RC Lens qui n’est qu’à un point derrière. Les Nordistes recevront d’ailleurs les hommes de Tudor à Bollaert dans quelques jours à savoir ce samedi soir à 21h. Pour cette rencontre très importante pour l’issue de la saison, les joueurs marseillais devront absolument prendre les trois points afin de conserver leur deuxième place et espérer filer en Ligue des Champions.

Guendouzi, qui peut venir colmater les brèches, donner un coup de main au milieu de terrain et se projeter, me semble être la meilleure solution

Sur le plateau de BFM, Eric Di Meco s’est exprimé sur cette rencontre capitale pour les Olympiens. L’ancien défenseur marseillais veut absolument voir Mattéo Guendouzi titulaire lors de ce match face au RC Lens. »Sanchez et Under sont, pour moi, incontournables, reconnaît le vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec l’OM. Malinovskyi, quant à lui, est moyen ces derniers temps. Dans un match où il y aura un gros combat, où l’OM va subir surement davantage qu’à Lyon, un garçon comme Guendouzi, qui peut venir colmater les brèches, donner un coup de main au milieu de terrain et se projeter, me semble être la meilleure solution dans un premier temps. Après, selon la physionomie du match, Tudor fera des changements, on voit qu’il sait le faire. »

Les entrées de Guendouzi et Payet arrivent trop tard

Dans Débat Foot Marseille, Titi « c’est toi le boss » estime que les entrées des deux joueurs sont arrivés trop tard face à Auxerre : « Le fait du match, c’est l’entrée tardive de Payet et Guendouzi. On a la chance d’inverser le résultat mais si cela n’avait pas été le cas ? On parlerait des choix tardifs de Tudor. Ces choix lui ont donné raison mais j’aurai aimé que Payet rentre plus tôt, surtout dans un match comme ça. »