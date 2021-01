OM : Eyraud ne démissionnera pas !

Malgré les récents incidents à la Commanderie, Jacques-Henri Eyraud ne démissionnera pas ! Il l’a annoncé sur Canal + ce samedi.

Dans le Canal Football Club, Jacqus-Henri Eyraud s’est exprimé sur les récents incidents ayant eu lieu à la Commanderie ce samedi. Le président de l’Olympique de Marseille s’est conforté à son poste : il rester au club.

Je ne veux pas jeter l’éponge — EYRAUD

« Sidération pour tous. On ne s’attendait pas à voir cette horde sauvage arriver et tout détruire. Ce que j’ai vu fait peur. Un drame aurait pu se produire. F.McCourt ne comprend pas. Il est déçu. Je ne veux pas jeter l’éponge. Deux choix : soit baisser les bras, c’est comme ça. Soit on accepte pas et on part au combat, on va partir au combat et trouver des solutions. il faut du dialogue, essayer de comprendre. On va essayer d’établir les responsabilités. Comme ceux qui incitent à la haine. Ceux qui font monter la mayonnaise. Au delà de ceux qui étaient à la Commanderie » Jacques-Henri Eyraud – Source : Canal Football Club