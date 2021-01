OM : Eyraud reconnaît des « maladresses » dans ses déclarations sur les Marseillais…

Invité par Téléfoot à s’exprimer au sujet des récents incidents de la Commanderie, Jacques-Henri Eyraud, qui était clairement visé par les supporters, a reconnu avoir commis quelques maladresses.

Avant la fin de l’année 2020, des déclarations de Jacques-Henri Eyraud ont fait polémique. Le président de l’Olympique de Marseille critiquaient les Marseillais, a eu des propos méprisant envers les anciens employés d’OMTV…

Ce n’était pas absolument pas mon intention de stigmatiser les Marseillais — EYRAUD

Cela a également joué dans la colère des supporters marseillais présents hier lors des incidents de la Commanderie. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, le président de l’OM a reconnu des « maladresses » à ce sujet…

« Bien sûr que j’ai pu commettre des maladresses. Je me suis exprimé sur quelque chose qui était : la passion débordante qui animait ce club et Marseille. Je note qu’hier, le maire de Marseille, Benoît Payan, a expliqué qu’il voulait autour de lui les meilleurs… Qu’ils habitent à Londres, à Paris, à Marseille ou à New York. Je ne disais pas autre chose. Si ses propos-là ont été mal interprétés, je le regrette vraiment. Ce n’était pas absolument pas mon intention de stigmatiser les Marseillais. J’en suis entouré, je vis à Marseille, j’aime cette ville. Comment ne pas aimer cette ville quand on fait le métier que j’exerce? J’ai commis des maladresses mais elles ne sauraient justifiées la haine et la violence dont on a été témoins ce samedi » Jacques-Henri Eyraud – Source : Téléfoot (31/01/21)