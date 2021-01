OM : Les joueurs sont très remontés contre Eyraud !

Selon les informations du journal L’Equipe, les joueurs de l’Olympique de Marseille sont très remontés contre le président, Jacques-Henri Eyraud.

Ce samedi, le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a été la cible des supporters qui sont entrés dans le centre Robert Louis-Dreyfus. Après cet incident, la rencontre qui opposait l’OM au Stade Rennais a été reportée.

Le journal L’Equipe fait le bilan de cette journée chargée en émotion pour les joueurs qui étaient présents à La Commanderie. Le quotidien sportif affirme que plusieurs joueurs sont choqués, des employés du club sont « terrorisés » par cet évènement décrit comme très violent.

LES JOUEURS EN VEULENT A LA DIRECTION

La direction est également visée par les joueurs. « Certains étaient effectivement assez remontés contre leur direction, jugée incapable de garantir leur sécurité samedi, même si des mesures avaient été prises ces derniers jours concernant les plus visés par les critiques, afin qu’ils arrivent et quittent la Commanderie plus discrètement », explique L’Equipe.

De son côté, le président Jacques Henri Eyraud affirme que club va porter plainte contre ces agissements. Il a également confirmé qu’il ne comptait pas quitter l’Olympique de Marseille.

« Je ne veux pas jeter l’éponge. Deux choix : soit baisser les bras, c’est comme ça. Soit on accepte pas et on part au combat, on va partir au combat et trouver des solutions. il faut du dialogue, essayer de comprendre. On va essayer d’établir les responsabilités. Comme ceux qui incitent à la haine. Ceux qui font monter la mayonnaise. Au delà de ceux qui étaient à la Commanderie » Jacques-Henri Eyraud – Source : Canal Football Club