OM : Fabrizio Romano annonce aussi le départ de Marcelino et confirme le nom du coach intérimaire !

L’Olympique de Marseille n’a plus de coach bien que nous soyons toujours dans l’attente de l’officialisation. Elle ne devrait plus tarder puisque Fabrizio Romano annonce que le coach espagnol s’en va avec effet immédiat.

Ce mercredi 20 septembre, à quelques heures du match face à l’Ajax Amsterdam, l’Olympique de Marseille n’a plus de coach ! En effet, après les tensions qu’il y a eu entre la direction et les groupes de supporters, c’est finalement Marcelino qui quitte le club en premier ! Plusieurs médias l’ont annoncé et Fabrizio Romano est venu confirmer cette information, affirmant également que Pancho Abardonado sera l’entraîneur sur le banc pour la rencontre d’Europa League qui aura lieu ce jeudi.

A LIRE AUSSI : Crise à l’OM – Courbis: « On ne peut pas reprocher aux supporters de ne pas savoir ce qu’est un bon coach »

Marcelino leaves Olympique Marseille as he’s gonna part ways with the club with immediate effect. 🚨🔵 #OM

It’s over after three wins, three draws and one defeat — UCL playoff lost.

Pancho Abardonado will be the interim coach. pic.twitter.com/YpJ18aMboW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2023