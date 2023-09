Crise à l’OM – Courbis: « On ne peut pas reprocher aux supporters de ne pas savoir ce qu’est un bon coach »

Les tensions entre les leaders des groupes de supporters marseillais et Pablo Longoria ont fait basculer l’Olympique de Marseille dans la crise. Alors que l’avenir du présidentiable (comme celui du coach) est incertain, Rolland Courbis n’a pas condamné l’attitude des supporters, même s’il trouve que cela est « un peu exagéré ».

Alors que l’OM traverse une tempête avec des tentions entre les leaders des groupes de supporters et la direction, qui pourraient sceller l’avenir de Pablo Longoria et de Marcelino, Rolland Courbis n’est pas critique envers le public marseillais, qu’il juge connaisseur, même si leur réaction est un peu disproportionné.

« On est certainement pas au courant de tout. Ce n’est pas à cause du 0-0 contre Toulouse qu’il se passe cela »

« On sait que ce match de reprise après la trêve internationale est compliqué pour beaucoup d’équipes. On est certainement pas au courant de tout. Ce n’est pas à cause du 0-0 contre Toulouse qu’il se passe cela », a affirmé l’ancien entraîneur olympien. « Marcelino n’a pas démissionné mais il aurait dit si Longoria s’en va je pars aussi, ce qui n’est pas la même chose. Si il explique à son équipe la façon dont il faut jouer en 4-4-2, la manière dont il a présenté sa démission mais qu’à condition que Longoria ne soit plus là, ce n’est plus un interprète qu’il faut, c’est autre chose », a ironisé Rolland Courbis sur la situation actuelle de l’OM. « Il n’ y a même pas eu un match d’Europa League. Si jamais Longoria venait à quitter Marseille, ce serait surprenant et pas dans un bon moment. Nous avons eu une intersaison compliquée avec des changements de joueurs, des départs. Les supporters, ils ont leurs qualités et leur défauts, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas savoir ce qu’est un bon coach ou un bon joueur. Ils en ont vu beaucoup », a-t-il ajouté.