Après une seule saison sous le maillot de l’OM, Facundo Medina a livré un bilan particulièrement sévère de son passage à Marseille. Désormais transféré au Bayer Leverkusen, le défenseur argentin a aussi expliqué son état d’esprit avant de retrouver ses anciens partenaires.

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Arrivé à Marseille après une période remarquée au RC Lens, Facundo↗ Medina n’a disputé qu’une saison avec l’Olympique de Marseille. Le défenseur de 27 ans a participé à 26 rencontres sous le maillot olympien, mais il estime ne pas avoir répondu aux attentes placées en lui. Dans un entretien accordé à Canal+, à l’approche des retrouvailles entre l’OM et le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, l’international argentin n’a pas cherché à embellir son bilan. Il a résumé son expérience marseillaise avec une formule très directe, en assumant pleinement son autocritique.

« 26 matchs de merde, je n’ai rien fait. »

Medina ne retient pas son niveau attendu à l’OM

Le joueur considère donc que sa seule saison à Marseille n’a pas correspondu à ses ambitions. Il était attendu pour apporter de la solidité à la défense olympienne après son passage au RC Lens, mais son analyse personnelle de ses 26 apparitions reste très négative. Son transfert au Bayer Leverkusen↗ ouvre désormais un nouveau chapitre dans sa carrière. La source présente ce départ vers l’Allemagne comme l’occasion pour Medina de tenter de retrouver un meilleur niveau sous ses nouvelles couleurs, sans davantage détailler les raisons de son rendement jugé insuffisant à Marseille.

Des retrouvailles sans amertume avec ses anciens partenaires

Malgré la dureté de son constat, Facundo↗ Medina n’a pas évoqué ses retrouvailles avec l’OM sous l’angle du ressentiment. Le défenseur argentin a au contraire insisté sur le plaisir de revoir plusieurs joueurs avec lesquels il a partagé la saison précédente.

« Ça va être spécial, je vais revoir mes coéquipiers et mes amis. Je suis excité. »

Medina doit ainsi retrouver ses anciens coéquipiers lors de la confrontation européenne entre Marseille et Leverkusen. Quelques mois après son départ, cette rencontre lui donnera l’occasion de recroiser les joueurs de l’OM tout en défendant désormais les couleurs du club allemand.