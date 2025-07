OM : Facundo Medina explique qu’il n’est pas uniquement venu à Marseille pour “Balerdi et le stade”

Troisième recrue estivale de l’Olympique de Marseille, Facundo Medina a été officiellement présenté à la presse ce mercredi. Arrivé en provenance du RC Lens où il a passé cinq saisons, le défenseur international argentin (27 ans) a expliqué les raisons de son choix de rejoindre la cité phocéenne et a partagé ses premières impressions.

« Oui il y a plein de choses. Il n’y a pas que Balerdi et le stade. C’est le projet du club dans l’ensemble, le staff et les gens qui ont confiance en ce projet. C’est une motivation en plus pour moi de venir ici. Le groupe m’a déjà ouvert les portes. Il y a aussi le rêve de pouvoir jouer la Coupe du monde », a confié Facundo Medina en conférence de presse.

Projet, staff et objectif Coupe du Monde !

Le natif de Villa Fiorito a insisté sur l’importance du projet sportif de l’OM, qui semble l’avoir convaincu dès les premiers échanges avec les dirigeants marseillais. S’il a reconnu l’importance du lien avec son compatriote Leonardo Balerdi, Medina s’est surtout montré séduit par l’ambition du club et l’implication de son entourage. Une arrivée qui s’inscrit dans la volonté de Roberto De Zerbi de renforcer son secteur défensif avec des profils techniques et combatifs.

L’ancien Lensois, désormais lié à l’OM jusqu’en 2029, a également évoqué la ferveur qui entoure le club et son impatience de découvrir l’ambiance du Vélodrome. « J’ai passé cinq ans à Lens, j’étais content mais ce stade, ici, ce sont des supporters incroyables. C’est un peu comme en Argentine. On va profiter et tout donner sur le terrain », a-t-il ajouté.

Avec ce transfert estimé à environ 22 millions d’euros, Facundo Medina vient densifier une défense marseillaise en pleine reconstruction. Son expérience de la Ligue 1, sa grinta et son profil gaucher devraient lui permettre de rapidement s’intégrer dans le onze de départ. À quelques mois des qualifications pour la Coupe du monde 2026, l’Argentin compte bien s’imposer à Marseille et marquer des points auprès du sélectionneur Lionel Scaloni.

En rejoignant un club aussi exposé que l’Olympique de Marseille, Medina se lance un défi de taille, entre pression populaire, exigence de résultats et passion débordante.