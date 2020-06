OM – Fair Play Financier : Le coup de gueule de Pierre Ménès sur les sanctions !

Les sanctions du fair-play financier sont tombées pour l’Olympique de Marseille… Pierre Ménès n’a pas l’air en accord avec ces dernières !

Cette semaine, l’UEFA a publié un communiqué sur le fair-play financier, expliquant qu’il y aurait des assouplissements dû à la crise du coronavirus.

quand tu as des problèmes de fric on t’en pique encore plus — MENES

Le journal L’Equipe éclaircissait la situation de l’Olympique de Marseille et nous rappelait que le club ne pourrait pas bénéficier de ces nouvelles règlementations car le dossier a été ouvert avant l’arrêt du championnat.

Ce vendredi, le verdict pour l’OM est tombé : pas d’exclusion en Ligue des Champions mais une amende de 3 millions d’euros et 15% des recettes des Coupes Européennes retirées. Une sanction qui n’a pas l’air de convaincre Pierre Ménès, journaliste pour Canal +.

« L’OM sanctionné de 3m d’euros d’amende plus 15% de ses recettes Européennes. Donc quand tu as des problèmes de fric on t’en pique encore plus . Profondément débile. »

Pierre Ménès – Source : Canal +