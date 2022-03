OM – FC Bâle : Le onze de Sampaoli avec Ünder, Milik, Kolasinac et Mandanda titulaires !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Bâle ce soir à 21h à l’occasion des huitièmes de finale aller de Conference League. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Suisses.

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Bâle ce soir à 21h à l’occasion des huitièmes de finale aller de Conference League. Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face au club suisse : Mandanda dans les buts avec un trio défensif classique composé de Saliba et Caleta-Car avec Kolasinac à la place de Luan Peres

Au milieu, Rongier et Kamara auront Guendouzi et Gerson à leur côté.Retour d’Ünder, dans le trio offensif qui est choisi par Sampaoli. Payet à gauche avec Milik seul en pointe.

Sur le banc, le coach aura des solutions offensives avec Bamba Dieng, Harit ou encore De la Fuente. Gueye est suspendu, Luis Henrique n’est pas enregistré dans cette compétition.

Mandanda Saliba – Caleta Car – Kolasinac

Rongier – Kamara – Guendouzi

Gerson



Ünder Milik Payet

» Je crois que les moments d’exigence extrême où on doit gagner immédiatement apportent une pression. Si on ne gagne pas, cela génère une pression et une sorte de frustation dans un groupe jeune comme le notre. Contre Monaco on a fait une bonne première période. Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L’important c’est de jouer sans peur. Personne ne m’importe, ni les joueurs, ni Sampaoli, ni le présidents, ni les supporters. Ce qui m’importe c’est l’OM et le fait que le club finisse le plus haut possible. Demain on a un gros match et il ne faut pas avoir peur. C’est une étape de formation pour les jeunes joueurs. On doit dépasser nos peurs » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (09/03/2022)