Mathilde Bourdieu a inscrit deux buts en huit rencontres de D1 cette saison avec l’OM féminin. L’attaquante marseillaise participe davantage à la construction des actions depuis l’arrivée de Nicolas Chabot, dans un effectif plus fourni que la saison dernière.

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Après huit journées d’Arkema Première Ligue, Mathilde Bourdieu compte autant de cartons jaunes que de buts en championnat : deux réalisations, inscrites contre Strasbourg et Saint-Malo. Le total est inférieur à celui de la saison passée, lorsqu’elle avait terminé meilleure buteuse de l’OM avec onze buts. Selon La Provence↗, ces statistiques ne résument toutefois pas l’évolution de l’attaquante française. Son utilisation a changé depuis la prise de fonction de Nicolas Chabot, avec une implication plus importante dans les enchaînements collectifs et la construction des offensives.

Une attaquante moins isolée qu la saison passée

La saison dernière, Mathilde Bourdieu avait souvent été esseulée sur le front de l’attaque. Cette situation l’obligeait à intervenir dans de nombreux secteurs et à prendre en charge une large part des actions offensives de l’équipe marseillaise↗. Le contexte est différent cette saison, avec un effectif présenté comme plus fourni et plus qualitatif. L’OM peut désormais créer le danger par plusieurs biais, ce que traduit la diversité de ses buteuses depuis le mois d’août.

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Onze autres joueuses ont déjà marqué

Onze autres joueuses de l’OM ont inscrit au moins un but depuis le début de l’exercice 2026-2027 : Lavogez, Perret, Ouedraogo, Fonseca, Baltrip-Reyes, Da Cruz Rodrigues, Fleury, Missimo, Cosson, Thibaud et Béché. Cette répartition permet à l’équipe de s’appuyer sur plusieurs sources de danger au lieu de dépendre uniquement de son attaquante tricolore. Dans ce fonctionnement, Mathilde Bourdieu ne se limite donc plus à sa présence dans la surface adverse. Son nouveau rôle l’amène à participer davantage au jeu, avec un investissement accru dans la construction des actions, même si cette évolution s’accompagne pour l’instant de statistiques offensives plus modestes.