L’OM féminin n’a pas réussi à concrétiser sa domination sur la pelouse de Toulouse. Menées au score, les Marseillaises ont égalisé par Maureen Cosson, mais elles ont encore manqué d’efficacité pour repartir avec les trois points (1-1).

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Selon le compte rendu publié par La Provence, les Olympiennes ont ramené un point du Stadium au terme d’une rencontre marquée par leur maladresse offensive. L’OM a pourtant tiré à 20 reprises, pour seulement quatre frappes cadrées, tandis que Toulouse n’a cadré qu’une tentative en première période, suffisante pour prendre l’avantage.

Altunkulak punit l’OM avant la pause

Les joueuses de Nicolas Chabot ont livré un premier acte difficile, présenté comme leur plus mauvais depuis le début de la saison↗. Malgré la domination marseillaise, les Toulousaines ont ouvert le score à la 32e minute par Selen Altunkulak, une ancienne Olympienne, sur leur seule frappe cadrée de la première mi-temps. Le staff marseillais a réagi dès la pause avec trois changements. Mathilde Bourdieu, Jenny Perret et Maëlle Garbino ont été remplacées par Habibou Ouedraogo, Naomie Bamenga et Alexis Missimo. L’OM a alors affiché davantage d’intensité, de vitesse et de percussion, sans immédiatement régler ses difficultés dans le dernier geste.

Cosson égalise, Lavogez trouve le poteau

Les occasions marseillaises↗ se sont ensuite multipliées, mais Claire Lavogez a notamment manqué une opportunité à bout portant alors que la situation semblait favorable. La capitaine Maureen Cosson a finalement récompensé la pression olympienne à la 79e minute, en reprenant un ballon dans la surface pour remettre les deux équipes à égalité. Dans les dernières secondes, Claire Lavogez a encore eu la possibilité d’offrir la victoire à l’OM. Sa frappe a terminé sur le poteau d’Alyssa Fernandes, laissant les Marseillaises avec un nul malgré les vagues successives devant le but toulousain.

Le résultat et les compositions

Toulouse avait ouvert le score par Selen Altunkulak à la 32e minute, avant l’égalisation de Maureen Cosson à la 79e. Emily Burns gardait le but marseillais, devant une défense composée de Fonseca, Béché, Baltrip-Reyes, Cosson et Fleury. Au milieu et en attaque, l’OM a débuté avec Jenny Perret, Elisor, Maëlle Garbino, Mathilde Bourdieu et Claire Lavogez. Naomie Bamenga, Alexis Missimo, Habibou Ouedraogo, Brown et Da Cruz Rodrigues sont ensuite entrées en jeu.