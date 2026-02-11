OM : Le geste fort de De Zerbi envers le club !

Alors que l’Olympique de Marseille a officialisé la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi, de nouveaux éléments permettent de mieux comprendre les coulisses de cette séparation. Selon RMC Sport, la posture adoptée par l’entraîneur italien a joué un rôle clé dans la rapidité des négociations.

Selon les informations de RMC Sport, les conditions du départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille ont été facilitées par la position adoptée par l’entraîneur italien lors des négociations. Sous contrat jusqu’en 2027, De Zerbi n’a pas réclamé le paiement de sa dernière année, correspondant à la saison 2026/2027, ce qui a largement contribué à accélérer les discussions avec la direction olympienne.

Un accord a ainsi été rapidement trouvé entre les deux parties, permettant d’acter une séparation d’un commun accord. Si les détails financiers précis n’ont pas été rendus publics, l’entente portait principalement sur les sommes que l’OM devait encore verser à De Zerbi jusqu’à la fin de la saison en cours.

En revanche, l’ancien entraîneur marseillais s’est montré plus ferme concernant son staff. Toujours selon RMC Sport, De Zerbi a exigé que ses sept adjoints soient mieux indemnisés, une demande qui a été acceptée par le club. Une attention portée à son entourage technique, qui a pesé dans la conclusion rapide du dossier.