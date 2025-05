OM : Fin de la polémique sur le but du LOSC ?

Le but inscrit par le LOSC contre l’OM lors de la dernière journée de Ligue 1 continue de faire parler. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont contesté la validité de l’action, pointant une possible infraction sur le placement du buteur lillois Matias Fernandez-Pardo, auteur du seul but du match. Mais selon Bruno Derrien, ancien arbitre international, l’action était conforme au règlement.

L’action litigieuse concerne une erreur de relance de Geronimo Rulli, pourtant performant depuis plusieurs semaines. Sur un six mètres joué par Geoffrey Kondogbia, le ballon a été intercepté puis Fernandez-Pardo a ensuite marqué. Or, des images montrent que l’attaquant lillois avait un pied dans la surface au moment où le ballon a été mis en jeu.

Cette séquence a déclenché de nombreuses réactions sur les plateformes sociales, où beaucoup estimaient que le but aurait dû être annulé. Certains rappelaient qu’aucun joueur adverse ne doit se trouver dans la surface au moment de l’exécution d’un coup de pied de but.

L’interprétation de la loi 16 par un ancien arbitre

Interrogé par La Provence, Bruno Derrien a clarifié la situation en se référant à la loi 16 du règlement du football : « Il s’agit de la loi 16, sur le coup de pied de but […] si un adversaire se trouvant dans la surface de réparation lorsque le coup de pied de but est exécuté ou entrant dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu touche ou dispute le ballon avant qu’il ne soit en jeu, le coup de pied de but doit être retiré. En revanche, si au moment de l’exécution du coup de pied de but, des adversaires se trouvent encore à l’intérieur de la surface car ils n’ont pas eu le temps d’en sortir, l’arbitre laisse le jeu se poursuivre. »

Autrement dit, la validité de l’action dépend de l’intention du joueur. Si celui-ci n’intervient pas activement avant que le ballon ne soit en jeu, l’arbitre peut laisser jouer.

Bruno Derrien précise : « En l’occurrence, il est très loin, il ne va pas disputer le ballon à proprement parler. Évidemment, aujourd’hui, tout se joue à quelques centimètres. Mais dans l’interprétation que je me fais de la règle, il n’y a pas d’erreur manifeste. »

Le but de Fernandez-Pardo est donc jugé conforme par l’ancien arbitre, malgré les contestations. Le débat sur les réseaux illustre toutefois à quel point les décisions arbitrales continuent d’alimenter les discussions après chaque journée de Ligue 1.