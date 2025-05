OM: Léonardo Balerdi fixe un objectif clair !

Après le match nul entre Lille et l’Olympique de Marseille (1-1), Leonardo Balerdi a livré une analyse mesurée de la prestation marseillaise. En zone mixte, le capitaine olympien a reconnu la frustration du résultat tout en appelant à rester concentré sur les objectifs à venir.

« On est venu chercher une victoire, on ne l’a pas eue, c’est dur, mais on doit rester positif », a déclaré le défenseur argentin. Le partage des points face au LOSC n’arrange pas les affaires marseillaises dans la course à l’Europe, mais Balerdi a tenu à maintenir un état d’esprit combatif.

Au cœur des critiques après une erreur ayant conduit à l’égalisation lilloise, Geronimo Rulli a pu compter sur le soutien de son compatriote. « Gero sait qu’on est tous avec lui. Il faut penser au Havre et on sera avec lui », a-t-il affirmé, refusant de pointer un coupable et préférant insister sur la performance collective. « Tous les joueurs donnent 100 %, on a fait un de nos meilleurs matches de la saison, il faut accepter l’erreur », a-t-il ajouté.

Gagner les deux derniers matches !

Introducing: Leo Balerdi, the dribbler 🇦🇷🥶 pic.twitter.com/OOym1xeWqY — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 5, 2025

Balerdi est également revenu sur le stage à Rome, organisé par le club pour souder le groupe dans le sprint final. « À Rome, on a cherché de la cohésion, on s’est rapprochés, on a travaillé fort », a expliqué le défenseur central, soulignant l’importance de la solidarité au sein de l’effectif.

Enfin, le capitaine marseillais a fixé un objectif clair pour les deux dernières journées de Ligue 1. « On doit maintenant gagner les deux derniers matches, ça ne dépend que de nous », a-t-il conclu.

Avec ce match nul à Lille, l’OM reste en lice pour une place européenne, mais devra impérativement l’emporter face au Havre puis lors de la dernière journée pour espérer atteindre son but.