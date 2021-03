OM – Finances : L’UEFA a pris une grande décision concernant le Fair-play financier?

L’Olympique de Marseille a longtemps été la cible du Fair-play financier après les investissements de Frank McCourt. Un journaliste de beIN Sports et CNN affirme que l’UEFA va stopper ce système pour en instaurer un autre !

Plusieurs clubs européens ont été freiné par le Fair-play financier ces dernières années. Avec ce système, l’UEFA voulait réguler les dépenses des clubs.

L’Olympique de Marseille a d’ailleurs été l’une des cibles de du FPF la saison dernière et a subi une amende sur ses recettes en Ligue des Champions. Tancredi Palmeri, journaliste pour beIN Sports et CNN affirme ce mercredi sur son compte Twitter que le Fair-play financier devrait bientôt disparaître. Un nouveau système de « contrôle financier » devrait être dévoilé.

A LIRE : Vente OM : « McCourt de veut pas vendre ou alors c’est un super joueur de poker… »

« L’UEFA va donner le coup de sifflet final concernant le Fair-play financier. Il sera bientôt dévoilé un nouveau système de contrôle financier qui laissera une plus grande liberté de dépenser aux clubs » Tancredi Palmeri – Source : Twitter (24/03/21)

UEFA to blow final whistle over financial fair-play:

it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 24, 2021