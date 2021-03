Vente OM : « McCourt de veut pas vendre ou alors c’est un super joueur de poker… »

Les rumeurs autour d’une vente de l’OM ont déjà fait 2 saisons. En 2020 les approches d’Ajroudi et cette année l’intérêt annoncé des saoudiens. Mourad Boudjellal a abandonné le dossier et estime que McCourt n’est pas vendeur…

Dans un entretien accordé à beIN Sports, l’ancien patron du RCT est revenu sur les discussions concernant le rachat de l’OM. Au passage, Boudjellal tacle l’ex président Eyraud et estime qu’Ajroudi avait les moyens de racheter l’OM si McCourt avait été vendeur…

📺 #SalonVIP

🗨️ Mourad Boudjellal (@mouradrct) revient sur les rumeurs de la reprise de l’OM et tacle Jacques-Henri Eyraud : « Il n’a pas besoin de moi pour déstabiliser l’OM ! » pic.twitter.com/OMfJ4Ln3hJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 18, 2021

Eyraud se prend peut-être pour un autre

« Monsieur Ajroudi avait réuni des fonds pour acheter l’OM, et on était persuadés que Frank McCourt voulait vendre. Bon, on s’est trompés, il ne voulait pas vendre, et je crois qu’il l’a encore démontré il n’y a pas si longtemps. Moi, personnellement je n’ai jamais voulu racheter l’OM. Il aurait fallu que je casse mon PEL, et ça n’aurait même pas suffi. Mais Ajroudi en avait largement les moyens. (…) Les dernières déclarations d’Eyraud dans So Foot ? Il a mal vécu cette période où on voulait prendre sa place. Je n’étais pas dans le secret des négociations, mais s’il y avait une offre à faire, ce n’était pas à lui, car il n’était pas propriétaire. Il se prend peut-être pour un autre. L’offre a été publiée, même dans la presse. Il a fait une procédure en disant que j’ai déstabilisé l’OM, mais il est bien plus fort que moi. Il suffit de lire ses dernières déclarations. Il n’a pas besoin de moi. Je peux l’aider. Jacques-Henri, tu n’as pas besoin de moi. Tout seul, tu y arrives très bien. McCourt de veut pas vendre ou alors c’est un super joueur de poker et il en obtiendra un (énorme) prix. » Mourad Boudjellal – Source: beIN Sports (18/03/2021)