OM : Florent Germain pointe un effet direct des difficultés financières sur le mercato

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Dans un contexte de mercato tendu pour l’Olympique de Marseille, les difficultés financières du club continuent d’avoir des répercussions concrètes sur les négociations. Sur RMC Sport, le journaliste Florent Germain a livré une analyse détaillée des mécanismes actuellement à l’œuvre dans les discussions, notamment autour de certains dossiers sensibles comme celui impliquant le Fenerbahçe et Mason Greenwood.

Selon lui, la situation économique de l’OM influence directement la perception des clubs acheteurs, qui n’hésitent plus à ajuster leurs offres à la baisse.

« Dans le dossier Fenerbahce, l’OM est confronté à un dégât collatéral de ses déboires financiers. Les clubs acheteurs ou intéressés par un joueur savent que Marseille a besoin de vendre, donc les propositions sont automatiquement revues à la baisse. C’est le cas avec Greenwood où on estime que c’est presque un manque de respect de proposer uniquement 30M€. Mais comme Fenerbahce sait que l’OM a besoin d’argent, ils se sont permis sur la première offre d’essayer de proposer beaucoup moins mais l’OM ne veut pas brader son meilleur attaquant ».

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Cette déclaration met en lumière une réalité du marché : la position de fragilité financière d’un club peut influencer directement la valeur perçue de ses joueurs. Dans le cas marseillais, la direction refuse toutefois de céder à la pression et entend préserver ses actifs majeurs, malgré des offres jugées insuffisantes.

Ce rapport de force s’annonce comme l’un des enjeux majeurs du mercato estival de l’OM, entre nécessité de vendre et volonté de ne pas dévaluer ses joueurs clés.