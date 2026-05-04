OM : Florian Thauvin donne la raison de ce crash !

Au lendemain de la déroute de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de FC Nantes (3-0), Florian Thauvin a livré une analyse lucide de la situation olympienne. Invité du Canal Football Club, l’ancien ailier marseillais pointe un problème mental profond au sein du club phocéen.

Une analyse lucide d’un ancien cadre de l’OM

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2013 et 2021, Florian Thauvin suit toujours de près l’actualité du club. Au lendemain d’une nouvelle contre-performance en Ligue 1, l’actuel joueur du RC Lens n’a pas caché sa déception face à la dynamique actuelle. “Je trouve que c’est dommage parce que les deux fois où on a affronté l’OM cette année, j’ai vraiment trouvé une équipe et un effectif de grande qualité. Quand j’y étais, je n’avais pas des effectifs de cette qualité. Donc c’est dommage que ça se passe comme ça.”

Un constat partagé par de nombreux observateurs alors que l’OM reste sur une série inquiétante avec une seule victoire sur ses six derniers matchs de championnat.

Un problème mental au cœur de la crise

Au-delà de l’aspect sportif, Florian Thauvin insiste sur la dimension psychologique, souvent déterminante dans un club exposé comme l’Olympique de Marseille. “Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette saison et aujourd’hui il faut vraiment prendre en compte l’aspect mental. J’ai l’impression de voir des joueurs épuisés mentalement.”

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L’ancien international français évoque également la pression spécifique au contexte marseillais : “Avec les changements et les mauvais résultats, quand vous entrez dans une mauvaise spirale, il y a une pression au quotidien qui est difficile à supporter à l’Olympique de Marseille. Supporter cette pression-là à Marseille, ce n’est pas fait pour tout le monde. Et visiblement, ils ont du mal à trouver les ressources.”

“Il faut prendre en compte l’aspect mental (…) il y a une pression au quotidien qui est difficile à supporter à Marseille” Florian Thauvin décrypte la situation compliquée de l’OM, maintenant sur CANAL+SPORT 360 🖥️ pic.twitter.com/pESouVv7qi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 3, 2026

Actuellement 7e de Ligue 1, l’OM voit ses ambitions européennes fragilisées à deux journées de la fin. Malgré tout, Florian Thauvin garde un espoir mesuré : “On espère pour eux que ça s’arrangera d’ici la fin de saison.”

Des propos qui interviennent alors que l’attaquant réalise une saison solide avec le RC Lens, dauphin du Paris Saint-Germain, avec 10 buts et 5 passes décisives en 31 matchs.