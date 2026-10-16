OM : le flou persiste autour d’une éventuelle vente de McCourt

Frank McCourt ne serait pas officiellement vendeur de l’OM. Pourtant, plusieurs acteurs majeurs du football français sont convaincus du contraire. À Marseille, l’hypothèse d’une vente reste donc au centre des discussions. L’arrivée de nouveaux partenaires au capital apparaît toutefois comme une option plus concrète à court terme.

La position officielle de l’OM reste inchangée

La question d’une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille revient régulièrement, alors que Frank McCourt approche des dix ans à la tête du club. Selon la position officielle relayée par le président Stéphane Richard, l’OM n’est pas à vendre. Les conseillers du propriétaire américain entretiennent également le flou autour de ses intentions.

Des acteurs du football français doutent du discours officiel

Dans un article publié par RMC Sport, les proches de Frank McCourt indiquent que celui-ci parlera lorsqu’il aura « des choses à dire ou à annoncer ». Le média ajoute que l’Américain ne serait pas vendeur, tout en précisant que plusieurs acteurs majeurs du football français, qui l’ont côtoyé de près, sont convaincus du contraire.

« McCourt parlera quand il aura des choses à dire ou à annoncer »

Un partenaire financier plutôt qu’une cession totale ?

Après avoir investi des centaines de millions de dollars depuis son arrivée en 2016, Frank McCourt doit composer avec les difficultés financières de l’OM et la nécessité de retrouver une trajectoire sportive plus ambitieuse. Début septembre 2026, Stéphane Richard a assuré que le propriétaire était prêt à accueillir de nouveaux partenaires au capital, tout en précisant qu’aucune démarche particulière n’avait été engagée et que les investisseurs seraient choisis avec soin.

La valorisation de l’OM au cœur des interrogations

La valeur du club constitue un autre élément important dans ce dossier. Si l’OM a développé ses revenus commerciaux et renforcé sa marque en dix ans, ses difficultés sportives et financières pèsent sur ses perspectives. Certains observateurs estiment même que Frank McCourt sait que le club ne vaut pas un milliard d’euros. Pour l’heure, un apport financier extérieur semble donc plus probable qu’une cession complète, sans que l’avenir de l’actionnaire américain soit définitivement tranché.