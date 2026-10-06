Vente OM : « Je pense que McCourt arrive en bout de course »…

Au moment de dresser le bilan des dix années de Frank McCourt à l’OM, Jean-Charles De Bono s’est longuement interrogé sur l’avenir du propriétaire américain. Pour l’ancien joueur marseillais, le changement de stratégie financière pose désormais une question centrale : si McCourt ne souhaite plus remettre massivement de l’argent dans le club, jusqu’où peut-il encore poursuivre l’aventure ?

« Je pense qu’il arrive en bout de course »

Dans notre émission spéciale consacrée aux dix ans de l’ère McCourt, Jean-Charles De Bono a estimé que le propriétaire américain pouvait arriver à la fin d’un cycle à Marseille.

« Je pense qu’il arrive en bout de course. Alors c’est vrai qu’on dit : s’il s’en va, qui va reprendre ? C’est toujours la question. Mais aujourd’hui, comme il ne veut plus investir et qu’il veut réduire la masse salariale parce qu’il en est obligé, il faut se demander quel intérêt il a encore à rester dans ce club. »

Une opinion qui intervient alors que McCourt cherche désormais à réduire fortement les pertes et que l’OM a considérablement diminué ses dépenses.

La fortune personnelle de Frank McCourt continue pourtant de progresser malgré les lourdes pertes enregistrées par l’OM.

« Il va falloir qu’il trouve un chiffre »

Pour De Bono, le problème pourrait désormais se résumer à la valorisation que McCourt accorde à l’Olympique de Marseille.

« Je pense qu’à un moment donné, il va falloir qu’il trouve un chiffre. Quand je dis un chiffre, c’est la valeur de ce club, à combien il peut le vendre. La valeur marchande effective, elle est de quoi aujourd’hui ? Quand tu vois Greenwood à 39 millions, qui tu vas vendre plus cher ? »

L’ancien Olympien avance ensuite, à titre personnel, l’idée qu’une offre nettement inférieure aux montants parfois évoqués autour de l’OM pourrait finir par devenir une base de réflexion.

« Il faut qu’il vienne à la raison et qu’il se dise : aujourd’hui, si on me propose 200 millions, 150 millions, il faut peut-être que je lâche. Parce que des investisseurs, pour l’instant, ils ne se bousculent pas à la porte. »

Il ne s’agit évidemment ni d’une estimation officielle de la valeur du club ni d’une information sur une offre existante, mais de l’analyse développée par De Bono pendant le débat.

Plusieurs pistes au Moyen-Orient ont récemment été évoquées autour d’une possible vente de l’OM, sans qu’aucune offre ou négociation concrète ne soit annoncée.

Trouver des investisseurs ou « assainir les choses »

De Bono estime surtout que McCourt doit désormais clarifier sa stratégie s’il souhaite conserver l’OM.

« Si tu es attaché au club, même si tu perds de l’argent, il faut que tu arrives à trouver des investisseurs, des sponsors, tout ce que tu veux, et assainir les choses proprement. Mais là, ça n’avance pas. »

La question de l’avenir de McCourt se pose avec encore plus d’acuité depuis un mercato marqué par une réduction massive de l’effectif et l’absence d’arrivées.

L’OM avait ainsi bouclé son dernier mercato avec dix départs et aucune recrue.

Pour Jean-Charles De Bono, le statu quo semble donc de plus en plus difficile : soit McCourt trouve de nouveaux relais financiers et redonne une perspective au projet, soit la question d’une vente du club finira inévitablement par revenir au centre du débat.