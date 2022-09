C’est le retour de la Ligue des Champions ce mardi face à Francfort pour le deuxième match dans cette compétition. Les Marseillais devront faire face aux supporters allemands qui sont venus en nombre dans la ville !

Ce mardi l’Olympique de Marseille reçoit Francfort pour le deuxième match des phases de poules de Ligue des Champions. Après un déplacement à Londres, c’est désormais au Vélodrome que les Marseillais joueront, face à leurs supporters.

Seulement, les Allemands devraient aussi être présents, et en nombre ! En effet, 3300 supporters allemands sont détenteurs de billets et seront donc dans le parcage visiteur pour cette rencontre. D’après RMC Sport et L’Equipe, un grand nombre de supporters de Francfort devraient aussi faire le déplacement sans billets.

Plus de 8000 supporters allemands à Marseille?

En effet, c’est pour cela que l’OM ainsi que la préfecture des Bouches-du-Rhône ont pris des mesures drastiques pour encadrer cette rencontre spéciale. « La Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme ne le fait que très rarement mais, selon nos informations, pour cet OM-Francfort, elle n’a pas hésité : ce match est classé 5 sur une échelle de risque sécuritaire de 5 », détaille RMC dans son article.

Joint par la radio française, un membre de la Fédération Française de Football explique l’état d’esprit de l’instance face à cette rencontre. « On est très très inquiet. Je crains qu’on ait sous-estimé le nombre d’Allemands qui se rendront à Marseille. » Le club allemand en annonce 2 à 3000 mais il se pourrait qu’il soit plus nombreux que cela. Avec les incidents qui se sont déroulés à Nice il y a quelques jours, la crainte prend le dessus et force donc les décideurs à serrer la vis. 600 policiers ainsi que 1200 personnes en charge de la sécurité débuteront dès ce lundi soir à se mettre en place pour la rencontre.

Tout a été fait en amont pour éviter que des supporters de Francfort se retrouvent disséminés dans les tribunes du Vélodrome — L’Equipe

« L’arrivée massive de hooligans allemands est ce qui inquiète le plus le club et les autorités. Pour le reste, tout a été fait en amont pour éviter que des supporters de Francfort se retrouvent disséminés dans les tribunes du Vélodrome. Un bon nombre de paiements de billets en cartes bancaires allemandes ont notamment été refusés. Alors que 58 000 places ont déjà été vendues, il est possible que la billetterie ferme plus tôt que prévu. Elle ne sera en tout cas pas ouverte le jour du match. À l’heure actuelle, la préfecture de police a élaboré un dispositif de sécurité renforcé avec comme objectif le maintien de l’ordre aux abords du stade, en centre-ville et sur les lieux de rassemblement. Des policiers de la DDSP et plusieurs unités de forces mobiles seront déployés dès lundi pour intervenir en cas de troubles la veille du match. » Source : L’Equipe (09/09/22)