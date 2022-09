Quel onze de l’OM face à Francfort ?

L’Olympique de Marseille dispute demain soir son second match de la phase de poule de la Ligue des champions. L’entraîneur de l’OM devra constituer son onze de départ en palliant l’absence de plusieurs joueurs.

Mardi soir, l’OM affronte Francfort à l’occasion du deuxième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. L’entraîneur du club marseillais devra se passer de Chancel Mbemba (suspendu un match par l’UEFA suite à son carton rouge à Tottenham). Gigot, touché à la cuisse contre Lille, est incertain. Le trio défensif devrait donc être constitué de Bailly, Balerdi et Kolasinac.

A moins d’un souci de dernières minutes Claus et Tavares occupent les ailes. Au milieu, Rongier fera son retour certainement aux côtés de Veretout. Dimitri Payet devrait faire également son grand retour comme titulaire. « On a parlé, je lui ai expliqué mon plan et il était d’accord avec moi. Je lui ai dit qu’au vu du nombre de matchs, il en jouerait un sur deux. C’est pourquoi il débutera le prochain match en Ligue des Champions. C’est un joueur qui répond toujours présent quand on fait appel à lui » a expliqué l’entraîneur de l’OM au sujet du capitaine de l’OM après la victoire contre Lille ce samedi soir au vélodrome

Il devrait être associé à Guendouzi derrière Sanchez qui occupera la pointe de l’attaque marseillaise.

Le onze de départ probable de l’OM face à Francfort

Lopez

Balerdi (ou Gigot) Bailly Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Payet

Sanchez

Il faudra gagner mardi si on veut rester dans cette C1 — Veretout

Le milieu de terrain de l’OM a évoqué cette rencontre face à Francfort juste après la victoire du club marseillais contre Lille.

« C’est une victoire qui fait du bien, on ne pourra pas toujours gagner 3-0, ça fait du bien contre une belle équipe de Lille. On a eu du mal à rentrer dans le match, mais on sut réagir après le but. On est cohérents dans ce qu’on fait depuis le début de la saison, mais on ne s’enflamme pas, le championnat est long, on prend ce qu’il y a à prendre. Francfort ? Je n’ai pas regardé, j’étais concentré sur notre match. Ils ont aussi perdu le premier match donc ça sera une rencontre très importante. On va bien le préparer, il faudra gagner mardi si on veut rester dans cette C1. » Jordan Veretout – Source: Zone Mixte (10/09/2022)