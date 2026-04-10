OM : Franck McCourt écarte la question de nouveaux investisseurs !

Présent au stade Vélodrome ce vendredi pour officialiser l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence, Franck McCourt a clarifié la position de Olympique de Marseille sur l’éventuelle entrée de nouveaux investisseurs. Le propriétaire américain a tenu un discours ferme et mesuré sur la situation financière du club.

Une stabilité financière revendiquée

🗣️Franck McCourt écarte le sujet de nouveaux partenaires. “De nouveaux partenaires ? Ce n’est pas le sujet aujourd’hui. L’OM est l’un des clubs les stables au niveau financier en Europe. Nous n’avons pas de grosses dettes. Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui… pic.twitter.com/BLbMmu8jQP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 10, 2026

Interrogé sur l’arrivée potentielle de nouveaux partenaires actionnaires, Franck McCourt a rapidement coupé court : “De nouveaux partenaires ? Ce n’est pas le sujet aujourd’hui”, a-t-il déclaré en marge de la présentation officielle.

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Le propriétaire de l’OM a insisté sur la solidité économique du club phocéen, un axe régulièrement mis en avant ces dernières saisons. “L’OM est l’un des clubs les stables au niveau financier en Europe. Nous n’avons pas de grosses dettes.”

Un message clair, destiné à rassurer sur la gestion actuelle du club, alors que la question d’un renforcement capitalistique revient régulièrement dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Une ouverture… mais sans urgence

Sans fermer totalement la porte, Franck McCourt a néanmoins évoqué une possibilité à plus long terme : “Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d’atteindre le niveau dont tout le monde rêve.”

Une déclaration qui confirme une ligne déjà connue : l’OM reste attentif aux opportunités de développement, mais sans précipitation ni besoin immédiat.

Le dirigeant a toutefois tenu à recentrer le débat : “Mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui, il n’y a rien d’autres à ajouter.”

Dans un contexte marqué par la nomination de Stéphane Richard, cette prise de parole vise surtout à stabiliser l’environnement institutionnel du club. À court terme, la priorité reste donc la structuration interne et la continuité du projet porté par Franck McCourt à la tête de Olympique de Marseille.