OM : Franck McCourt remercie Medhi Benatia !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce dimanche le départ de Medhi Benatia, qui quittera ses fonctions le 18 mai 2026. Arrivé fin 2023 comme conseiller sportif avant d’être nommé Directeur du Football début 2025, l’ancien défenseur marocain tourne une nouvelle page de son histoire avec l’OM.

Dans un communiqué publié par l’Olympique de Marseille, le club phocéen a confirmé la fin de l’aventure de Medhi Benatia au sein de l’organigramme marseillais. Formé à Marseille au début de sa carrière de joueur, l’ancien international marocain était revenu à l’OM à l’automne 2023 pour épauler la direction sportive avant de prendre la tête du secteur football quelques mois plus tard.

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Le club met en avant plusieurs éléments marquants de son passage, notamment la deuxième place obtenue en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, la gestion du mercato ainsi que la réorganisation du centre de formation. Dans son communiqué, l’OM souligne également “l’exigence” et “la combativité” incarnées par Medhi Benatia durant ses différentes missions.

Frank McCourt salue l’engagement de Medhi Benatia

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a tenu à remercier publiquement le dirigeant marocain. « Je tiens personnellement à saluer et à remercier Medhi, qui a accepté d’aller au terme de la saison et qui s’est montré pleinement engagé durant une période exigeante pour le club. Il a fait preuve d’un sens affirmé des responsabilités et d’un attachement sincère à l’Olympique de Marseille. »

De son côté, Medhi Benatia a évoqué son attachement au club marseillais et à ses supporters. « Je suis revenu à l’OM avec l’envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée sans jamais faillir. Ce lien restera gravé dans ma mémoire. Je souhaite à l’Olympique de Marseille de connaître le succès qu’il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement. »

Un nouveau chantier pour la direction marseillaise

Ce départ ouvre désormais un nouveau dossier important pour la direction de l’OM, qui devra réorganiser son secteur sportif à l’approche du prochain mercato estival. À quelques semaines de la reprise, l’Olympique de Marseille entre dans une phase stratégique pour préparer la saison 2026-2027, aussi bien sur le plan de l’effectif que de la structuration interne du club.