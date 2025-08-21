OM : Frank McCourt est attendu !

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, est attendu au Vélodrome ce samedi 23 août pour le match face au Paris FC à 17 heures, selon La Provence cité par RMC Sport. Sa présence marque son retour très rapide après la fin de saison précédente, dans un contexte de tension marqué par l’incident entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Officiellement, le motif principal de sa visite est de discuter des réformes du football français et des droits de diffusion via la nouvelle chaîne Ligue 1+, plateforme de streaming lancée le 1er juillet 2025 et gérée par LFP Média. L’instabilité actuelle autour des droits TV a incité le club à renforcer sa stratégie de sécurisation financière, raison pour laquelle McCourt entend en débattre directement avec Pablo Longoria.

Mais cette visite s’inscrit également au cœur d’une crise interne. Quelques jours auparavant, Rabiot et Rowe ont été officiellement placés sur la liste des transferts en raison d’un comportement jugé « inadmissible » dans le vestiaire, à la suite de la défaite contre Rennes (0-1) . Le club a justifié cette décision comme étant collective, prise avec le staff technique, conformément au code de conduite interne, et communiquée aux joueurs le lundi suivant l’incident.

McCourt sera là samedi !

L’avenir des deux joueurs se dessine avec incertitude. Jonathan Rowe, qui avait été transféré définitivement du club Norwich contre près de 15 millions d’euros, suscite déjà l’intérêt de clubs comme Bologne ou Sunderland . Quant à Rabiot, bien que doté d’un profil solide et d’une expérience internationale valorisante, l’OM souhaite en tirer un montant proche de 15 millions d’euros. À défaut d’offre satisfaisante, une mise en réserve (style « Chancel Mbemba ») est envisagée, tout comme une possible réintégration partielle à terme.

McCourt sur tous les fronts

La venue de McCourt ce samedi pourrait donc permettre de clarifier la stratégie du club sur ces deux fronts. D’une part, il pourra affirmer sa position sur les discussions des droits TV et valider la trajectoire de Ligue 1+, contribuant ainsi à stabiliser la trésorerie sportive dans un contexte national instable. D’autre part, il aura l’occasion de se positionner sur les décisions disciplinaires et sur l’avenir sportif des deux joueurs, apportant une forme de soutien à la gouvernance sportive tout en envoyant un signal fort au groupe.

Sur le plan symbolique, cette présence de McCourt à un match à domicile après une telle crise se veut aussi un marqueur de fermeté et de cadrage. Il pourra témoigner de son implication dans l’équilibre du club, en soutenant Longoria et De Zerbi face à une situation qui remet en question l’image et la cohésion d’un vestiaire souvent exposé aux excès émotionnels.

A lire aussi: OM : Les explications de Longoria concernant Rabiot !