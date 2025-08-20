OM : Les explications de Longoria concernant Rabiot !

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a pris la parole ce week-end auprès de l’AFP pour expliquer la lourde décision prise à l’égard d’Adrien Rabiot. Quatre jours après la bagarre survenue au Roazhon Park, dans le vestiaire phocéen, à l’issue de la défaite face à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 (0-1), le dirigeant a confirmé le placement sur la liste des transferts du milieu international français et de l’ailier anglais Jonathan Rowe.

Le président marseillais a parlé sans détour pour qualifier la gravité des faits : « Ce qui s’est passé vendredi est un événement d’une gravité et d’une violence extrême, quelque chose d’inouï. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation », a-t-il confié.

« Jamais vu une telle chose dans un vestiaire »

Pablo Longoria a ensuite détaillé la sidération de tout l’encadrement technique face à ce dérapage inédit : « Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites ».

Le dirigeant espagnol a également rappelé l’expérience accumulée par le trio décisionnaire composé de Roberto De Zerbi, entraîneur depuis 13 ans, de Mehdi Benatia, impliqué dans le haut niveau dès ses 22 ans, et la sienne : « Je crois qu’on a assez d’expérience tous les trois pour dire que jamais on n’avait vu une telle chose dans un vestiaire ».

On est victime d’une situation, une bagarre sans limite

Enfin, le président marseillais a tenu à exprimer sa frustration devant un tel scénario : « Vous pensez que moi, président de l’Olympique de Marseille, je suis content d’arriver à ce type de situation avec l’un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j’ai présenté comme un exemple ? Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d’une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde du football ».

À moins de dix jours de la fin du mercato, l’OM doit désormais trouver une porte de sortie pour deux de ses éléments majeurs, dans un contexte sportif déjà fragilisé par une entrée en lice ratée en Ligue 1.