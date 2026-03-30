OM : Frank McCourt fixe deux objectifs !

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Frank McCourt a clarifié les ambitions de Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Malgré un exercice mouvementé, le propriétaire affiche une ligne directrice claire : installer durablement le club en Ligue des champions.

Une stratégie tournée vers la régularité en Ligue des champions

Au terme d’une saison agitée pour l’Olympique de Marseille, marquée notamment par une élimination en Ligue des champions de l’UEFA et un changement d’entraîneur avec le départ de Roberto De Zerbi remplacé par Habib Beye, Frank McCourt a dressé un bilan globalement positif.

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Dans les colonnes du Journal du Dimanche, il a déclaré : « C’était une très bonne saison, stressante mais le résultat est positif. L’objectif est désormais de se qualifier de manière systématique pour la Ligue des Champions et d’enclencher un cercle vertueux. »

Une déclaration qui confirme la volonté du propriétaire américain de stabiliser l’OM dans le haut du tableau de Ligue 1, avec une présence régulière sur la scène européenne comme socle du projet.

Double objectif : Europe et développement du football féminin

Au-delà de la qualification en Ligue des champions, Frank McCourt a également fixé un second axe de développement pour l’Olympique de Marseille. Il précise : « J’ai fixé deux objectifs sportifs pour la saison prochaine : se requalifier en Ligue des Champions et performer en D1 Arkema pour les féminines. »

Ce double objectif traduit une stratégie globale, intégrant à la fois l’équipe première masculine et la section féminine, engagée en D1 Arkema.