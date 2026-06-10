OM : Frank McCourt obtient un premier succès dans son affrontement avec Vincent Labrune

Engagé depuis plusieurs mois en faveur d’une réforme de la gouvernance du football français, Frank McCourt voit son initiative franchir une nouvelle étape avec l’examen prochain d’un texte à l’Assemblée nationale.

Le bras de fer entre Frank McCourt et Vincent Labrune continue de se jouer en dehors des terrains. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, qui critique depuis longtemps le fonctionnement actuel du football professionnel français, vient de voir l’un de ses combats avancer.

Une proposition de loi portant sur une évolution de la gouvernance du football sera prochainement étudiée par les députés. Sans constituer une victoire définitive, cette étape représente un signal positif pour les partisans d’un changement du modèle actuel.

Pour McCourt et les dirigeants qui soutiennent cette démarche, il est nécessaire de revoir certaines règles afin d’adapter l’organisation du football français aux défis économiques auxquels les clubs sont confrontés. Les débats autour de la gestion des droits télévisés et du fonctionnement des instances ont d’ailleurs renforcé cette volonté de réforme.

Une bataille qui est loin d’être terminée

L’inscription de ce texte à l’ordre du jour ne garantit toutefois pas son adoption. Les discussions parlementaires pourraient encore modifier son contenu, voire empêcher son aboutissement.

De son côté, Vincent Labrune et les défenseurs de l’organisation actuelle devraient faire valoir leurs arguments afin de préserver leur vision de la gouvernance du football professionnel.

Pour Frank McCourt, cette avancée constitue néanmoins une première satisfaction dans un dossier qu’il considère comme essentiel pour l’avenir des clubs français. Le propriétaire de l’OM milite depuis plusieurs mois pour une modernisation du système et estime que des changements sont nécessaires pour améliorer sa gestion.

Le débat est donc loin d’être clos, mais cette nouvelle étape montre que la question de la réforme du football français continue de prendre de l’ampleur et pourrait avoir des conséquences importantes dans les prochains mois.