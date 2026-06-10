L’UEFA fait mariner l’OM !

Alors que ses comptes sont épluchés par l’UEFA et sa commission de contrôle financier depuis la semaine dernière, l’OM attend encore son verdict. Une décision qui pourrait aller jusqu’à une exclusion de la Ligue Europa.

Le mois de juin s’annonce sous tension à Marseille. Les auditions vont se succéder et il va falloir s’armer de bons arguments pour éviter les lourdes sanctions. Depuis le 2 juin, la commission de contrôle financier de l’UEFA étudie les comptes dans le rouge de l’OM. Attendu en fin de semaine dernière, le verdict n’est toujours pas tombé. Selon L’Equipe, la date a été repoussée et les dirigeants olympiens ont appris hier que la décision ne serait pas rendue avant jeudi.

Le verdict de l’UEFA repoussé

La direction marseillaise reste dans le flou en attendant le résultat final de cette première audition avant de se présenter dans les prochaines semaines devant la DNCG, le gendarme financier du football français.

Il y a quelques jours, l’UEFA a parlé à l’Olympique de Marseille de la mi-juin comme une échéance sans donner plus de détail. Un timing qui perturbe le travail des dirigeants à l’idée de préparer le rendez-vous face à la DNCG mais aussi l’avancée de nombreux dossiers concernant la saison prochaine.

Des promesses non-tenues qui pourraient coûter cher

Comme évoqué depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille est loin d’avoir rempli son accord avec l’UEFA signé en 2022 qui promettait de ne pas dépasser les 60 millions d’euros de pertes sur les trois années suivantes. Un accord qui a volé en éclat avec plus de 150 millions d’euros de pertes lors des trois saisons suivantes. Un manquement grave qui pourrait pousser l’UEFA à appliquer la plus dure sanction : une exclusion de la Ligue Europa.

Le futur européen incertain de l’OM bloque de nombreux dossiers en interne selon L’Equipe et notamment la finalisation de l’arrivée sur le banc de Bruno Genesio.

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Le verdict de l’UEFA attendu avant l’audition devant la DNCG

Alors que l’OM est déjà dans une situation délicate, le club marseillais enchaînera avec une audition devant la DNCG à la fin du mois. Une nouvelle échéance qui pourrait s’avérer une nouvelle fois stressante mais aussi néfaste. Selon plusieurs médias, la DNCG pourrait ordonner l’encadrement de la masse salariale de l’Olympique de Marseille. Un obstacle de plus dans un été qui s’annonce chargé dans les bureaux marseillais.

Clarence Maillefaud