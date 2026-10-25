Frank McCourt a décidé de se séparer de sa propriété située à Boca Raton, en Floride. Le propriétaire de l’OM en réclame 125 millions de dollars, un montant qui dépasserait largement le record immobilier enregistré dans la ville.

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Le propriétaire de l’OM avait acheté cette demeure encore inachevée en 2024, avant de faire terminer les travaux. Selon But! Football Club, la propriété est désormais proposée à la vente pour 125 millions de dollars, alors que la famille McCourt↗ ne souhaiterait finalement pas s’y installer durablement. Les McCourt préféreraient vivre dans leur centre équestre de Wellington, également situé en Floride et à proximité de Boca Raton. Cette décision familiale explique la remise sur le marché de la villa seulement deux ans après son acquisition.

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Une propriété avec sept chambres et un accès pour yacht

La demeure disposerait d’une superficie annoncée de 18 000 m² et compterait sept chambres. Elle comprendrait également une piscine en mosaïque longue de 24 mètres, ainsi qu’un dock suffisamment grand pour accueillir un yacht d’environ 30 mètres. Ces équipements accompagnent un prix de vente positionné sur le segment le plus exclusif du marché immobilier floridien. Le montant demandé reste supérieur au précédent record connu à Boca Raton, établi à 75 millions de dollars.

Un record immobilier largement dépassé en cas de vente

Si la propriété trouve preneur au tarif affiché, l’opération dépasserait donc de 50 millions de dollars le sommet immobilier local. Le prix définitif dépendra toutefois de la conclusion effective de la transaction et du montant finalement accepté. Cette vente relève des investissements personnels de Frank McCourt↗ et n’aurait pas de lien direct avec les finances de l’OM. Elle intervient alors que l’homme d’affaires américain reste discret sur ce dossier immobilier en Floride.