Après dix ans de présidence de Frank McCourt, l’OM affiche un bilan sportif sans nouveau titre majeur. Sur le plan commercial, les chiffres communiqués par le club témoignent toutefois d’une progression importante, avec des revenus passés d’environ 50 à 150 millions d’euros.

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L’anniversaire des dix ans de l’arrivée de Frank McCourt↗ à la tête de l’OM intervient dans un contexte tendu. Le propriétaire américain n’a pas souhaité prendre la parole pour marquer cette échéance, tandis que le club traverse depuis six mois une période d’austérité budgétaire. D’après les éléments rapportés par L1+, aucune nouvelle recrue ne devrait être enregistrée tant que l’équilibre financier ne sera pas retrouvé. Cette situation limite les possibilités de Bruno Genesio, contraint de travailler avec un groupe qu’il n’a pas pu renforcer selon ses souhaits. Elle contraste avec les chiffres avancés par la direction financière de l’OM au sujet du développement commercial du club depuis l’arrivée de McCourt.

Les revenus commerciaux de l’OM ont triplé en dix ans

Dans un entretien accordé à Bruno Blanzat et publié le 16 octobre 2026 par ICI Provence↗, Alban Juster, directeur général des finances de l’OM, détaille la progression des revenus commerciaux du club en une décennie. Ces recettes excluent les droits télévisés. Le dirigeant précise :

« On était à peu près à 50 millions d’euros de revenus commerciaux il y a 10 ans, aujourd’hui on est aux alentours de 150 »

Le dirigeant évoque ainsi une hausse d’environ 100 millions↗ d’euros sur cette partie des revenus. La progression correspond à un triplement par rapport au niveau observé dix ans plus tôt, alors que le palmarès marseillais n’a pas été enrichi d’un nouveau titre majeur depuis le début de l’ère McCourt.

Un contraste avec les dépenses consacrées aux mercatos

Le bilan↗ financier présenté par la direction s’accompagne d’un rappel sur les investissements réalisés depuis 2016. Frank McCourt aurait dépensé plus de 700 millions d’euros pour financer les différents mercatos de l’OM au cours de cette période. Ces dépenses n’ont pas empêché la mise en place d’une politique de recrutement désormais conditionnée au retour à l’équilibre budgétaire. Le développement des revenus commerciaux constitue donc l’un des principaux éléments chiffrés avancés par les équipes du club pour présenter les résultats de cette décennie.