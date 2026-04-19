OM : Furieux, Habib Beye menace de faire jouer les jeunes !

Battu à Lorient (0-2), l’Olympique de Marseille a livré une prestation inquiétante à quatre journées de la fin. Très remonté, Habib Beye a publiquement recadré ses joueurs, pointant un problème d’état d’esprit incompatible avec les ambitions du club.

Habib Beye dénonce un manque d’engagement

La défaite de l’OM sur la pelouse du FC Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1 laisse des traces. Malgré un stage jugé positif à Marbella, les Olympiens ont affiché un visage apathique, loin des standards attendus dans la course à la Ligue des champions.

En conférence de presse, Habib Beye n’a pas masqué sa colère. « Oui. Quand on vient ici, on doit être prêt à répondre à l’intensité adverse. Lorient l’a montré face à de grosses équipes. Nous, on s’est résignés. À l’Olympique de Marseille, ce n’est pas acceptable. Il faut remettre tout le monde dans le droit chemin et supprimer les passe-droits », a-t-il déclaré.

Le technicien marseillais a également insisté sur l’exigence mentale requise pour porter le maillot olympien, pointant directement les attitudes observées sur le terrain.

Si nous devons aborder les quatre derniers matchs avec des jeunes qui ont la faim de bien finir la saison…

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Très affecté, Habib Beye a clairement annoncé des changements possibles dans son groupe. « Oui, je suis très en colère. Sur les attitudes et sur l’esprit qu’on doit avoir dans ce club. En tant que coach, je ne peux pas l’accepter. Je ferai des choix en conséquence (…) On peut être sixièmes dimanche, et si ça ne nous provoque pas un électrochoc, c’est qu’on n’est pas prêts pour la Ligue des champions. Moi, je n’accepte pas cette situation. Je vais me battre jusqu’au bout », a-t-il prévenu.

Dans la continuité, l’entraîneur de l’OM n’exclut pas de bouleverser sa hiérarchie : “Si nous devons aborder les quatre derniers matchs avec des jeunes qui ont la faim de bien finir la saison, nous le ferons. On évaluera cela sur la semaine de travail avant Nice, mais il est hors de question de revoir ce visage de l’OM”.

Cette sortie traduit un tournant potentiel dans la gestion du groupe marseillais. À l’approche du match face à Nice, la pression est maximale sur l’Olympique de Marseille, toujours engagé dans une lutte serrée pour les places européennes.