OM : futur directeur sportif, Riolo sceptique par ces 3 profils…

Alors que l’Olympique de Marseille prépare activement sa réorganisation interne, la question du futur directeur sportif agite déjà le débat médiatique. Sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a livré une analyse tranchée sur les profils évoqués, sans cacher ses doutes sur plusieurs pistes.

Des profils français loin de faire l’unanimité

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Dans l’émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo s’est montré réservé sur la capacité d’un profil étranger à s’imposer dans un club aussi exposé que l’Olympique de Marseille. « Je ne sais pas si un étranger peut venir prendre le poste à Marseille. Les noms français on les connaît. Celui sur le marché qui a été excellent à Brest est Greg Lorenzi, maintenant, est-ce que c’est le même métier à Marseille » a-t-il commenté.

Le nom de Grégory Lorenzi, actuellement reconnu pour son travail au Stade Brestois 29, est ainsi évoqué dans le débat. Mais pour le journaliste, la dimension du poste à Marseille pose question, notamment en raison de la pression médiatique et sportive spécifique au club phocéen.

Maurice et Fournier également critiqués

Dans la suite de son intervention, Daniel Riolo n’a pas été plus tendre avec d’autres profils circulant autour de l’Olympique de Marseille. « Florian Maurice sur le marché ? Ah non, pitié. Mais Julien Fournier, quelle référence il a en fait ? » a-t-il poursuivi.

Les noms de Florian Maurice et Julien Fournier, tous deux passés par l’environnement marseillais, ne semblent donc pas convaincre le consultant de RMC. Il ajoute également : « Qu’on dise que l’OM c’est trop grand pour Lorenzi et qu’il n’a pas ce catalogue, t’as le droit d’augmenter ton réseau et d’avoir des relations. Je ne lui donnerais pas sa chance à Lorenzi ».

Ces prises de position illustrent les interrogations qui entourent le choix stratégique du futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Un poste clé pour structurer le projet sportif du club, dans un contexte où les attentes restent élevées en Ligue 1 et sur la scène européenne.