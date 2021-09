L’OM dispute ce jeudi son 2e match d’Europa League cette saison. Pour cette rencontre face à Galatasaray, voici le onze de départ mis en place par Jorge Sampaoli !

Pour ce deuxiéme match de Ligue Europa, Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à Pau Lopez dans les buts, qui est clairement devenu le numéro un du poste ! Saliba et Luan Peres sont de retour en défense avec Alvaro. Gueye est au poste de sentinelle, Guendouzi et Lirola à droite avec Payet en faux numéro 9, Ünder et Dieng sur les ailes.

LE ONZE DE SAMPAOLI face à Galatasaray

P.Lopez

Saliba Alvaro Peres

Gueye

Lirola Guendouzi

Harit

Ünder Payet Dieng

⚔️ 𝐗𝐈 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓 #OMGAL ⚔️ Les 11 Olympiens choisis par 𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎𝑜𝑙𝑖 pour débuter la rencontre 🔥 #UEL 🗣 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗟’𝗢𝗠 💙 pic.twitter.com/kfl4Wv4ty1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2021

L’entraineur argentin s’attend à recevoir une équipe bien différente des écuries déjà affrontées en Ligue 1.

Galatasaray joue de manière très intense sans le ballon — Sampaoli

« D’après ce que nous avons pu analyser de Galatasaray, c’est une équipe qui construit ses matchs d’une manière un peu différente de l’ordinaire, elle joue de manière très intense sans ballon. Ça va rendre le match plus difficile pour nous donc il va falloir faire des changements, et subir cette pression constante. Il faut se structurer pour attaquer de manière plus construite, faire un travail au niveau de la possession et des transitions rapides. » Jorge Sampaoli— Source: Conférence de presse (29/09/21)