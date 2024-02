OM – Gambardella : Les jeunes marseillais à surveiller !

Les jeunes de l’Olympique de Marseille vont tenter d’aller le plus loin possible lors de cette Gambardella. Qualifiés pour les quarts de finale, certains éléments se sont distingués dans cette équipe marseillaise. Voici les jeunes à suivre.

Les jeunes marseillais se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Gambardella face au Mans après avoir éliminé le PSG il y a quelques semaines. L’effectif de Christian Braconi n’a pas tremblé à deux reprises dans des contextes compliqués et des séances de tirs au but intenses. Voici les joueurs à surveiller dans cette équipe !

On commence évidemment par le gardien, Aboubaka Dosso qui, a l’image de l’équipe, montre beaucoup de personnalité et de potentiel. Souvent là dans les moments décisifs, il ne tremble pas, possède des qualités d’explosivité que l’on aime à Marseille pour les gardiens. Attention toutefois à certaines sorties non maîtrisées qui peuvent coûter chère.

Sternal, la pépite à polir. Bezahaf, la belle surprise

En défense, le latéral gauche Anis Doubal s’est illustré par son apport offensif, notamment sur le match face au PSG. De grosses accélérations qui ont ouvert les espaces pour Sternal avec qui il combine beaucoup. Un joueur intéressant techniquement également mais qui a tendance à laisser trop de distance avec l’attaquant adverse. Les retours défensifs doivent être plus appliqués.

Autre joueur très en vue, cette fois-ci au milieu de terrain, c’est Yanis Sellami. Le natif de Vichy possède des qualités de passe et de calme remarquables. Il oriente le jeu, ne lâche rien dans les interceptions et réussit à mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions pour amorcer les attaques. Un milieu complet, déjà au dessus du lot et souvent appelé en Equipe de France U17.

Offensivement, comment ne pas parler d’Enzo Sternal, souvent qualifié de pépite par les suiveurs du centre de formation. A 16 ans, le milieu offensif régale par sa technique et sa vitesse. Devant le but, il est adroit et ne manque pas une occasion de montrer sa qualité de dribble par des éliminations sur le côté gauche qu’il affectionne. Seulement, physiquement, il est encore très léger et se fait souvent bouger. Il compense cela par une vision de jeu bien au dessus de celle des joueurs de sa catégorie. Un joueur à polir qu’il faut encore laisser grandir !

Belle séquence entre les supporters et les minots marseillais !!!!! 🥹#OMPSG #OM pic.twitter.com/hl8nuDam7F — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 4, 2024

Pour terminer, l’OM possède également un ailier droit virevoltant en la personne de Kelyann Bezahaf. Rapide, il sait prendre les espaces et délivrer des centres intéressants. Techniquement adroit, il élimine et a une belle qualité de frappe qu’il n’hésite pas à utiliser, pas toujours avec succès. Face au Mans notamment, il s’est illustré par un but à la 81e minute, bien servi par Bakola.A noter justement les belles performances de Darryl Bakola et Gaël Lafont qui vient récemment de signer un contrat professionnel avec l’OM.