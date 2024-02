« Le penalty avec la simulation? Oui, c’était avec Lorik Cana, avoue Hilton. Il m’a chauffé pendant tout le match. Il me prenait au marquage, il me tirait le maillot, tout ça. Je me suis levé j’ai dis à l’arbitre , Monsieur l’arbitre regarde moi au moins une fois et après voilà. Après, j’ai fait un peu une petite simulation , se souvient le défenseur brésilien en riant. Heureusement, à l’époque, il y avait pas la VAR. Parce qu’avec la VAR, c’est sûr qu’il n’y a pas penalty. Mais l’arbitre était juste derrière, donc lui il était placé. J’ai bien joué. Après à l’époque, on pouvait encore être un peu plus malin sur le terrain . Aujourd’hui, on peut plus. »