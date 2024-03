OM : Gasset annonce la couleur concernant le style de son équipe !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant d’affronter Villarreal demain soir, Jean Louis Gasset a évoqué le style de jeu qu’il veut imprimer à l’OM. Il est clair, il veut avoir la possession du ballon !

En conférence de presse ce mercredi, Jean Louis Gasset a clairement faire savoir qu’il voulait la maitrise du ballon. « Laisser le ballon à l’adversaire, ce n’est pas ma tasse de thé. Je préfère que nous l’ayons. Face à Clermont, on n’a pas tout fait bien mais on avait la maîtrise du jeu. Il fallait avoir une tactique qui arrangeait les joueurs. On a fait une tactique simpliste, on a retrouvé de l’efficacité. Si Villarreal nous laisse le ballon, ça me va. Je serai content ».

A lire : OM – Villarreal : « Je ne veux pas faire peur aux Marseillais, mais… »

Si Villarreal nous laisse le ballon, ça me va

#Gasset : « Laisser le ballon à l’adversaire, ce n’est pas ma tasse de thé. Je préfère que nous l’ayons. Face à Clermont, on n’a pas tout fait bien mais on avait la maîtrise du jeu. Il fallait avoir une tactique qui arrangeait les joueurs. On a fait une tactique simpliste, on a… pic.twitter.com/bjG9J3WjS1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2024

Pour voir l’intégralité de cette conférence de presse