OM : Gasset répond une nouvelle fois sur le 3-5-2 vs 4-3-3

C’était la guerre entre Gattuso et les joueurs sur le sujet du système de jeu utilisé par le coach italien ! Jean-Louis Gasset qui a repris la main sur le groupe s’explique en conférence de presse.

L’Olympique de Marseille a vécu un début d’année 2024 compliqué. Gennaro Gattuso n’aura pas fait long feu et a dû quitter le club en début de semaine. Dès lundi soir, Jean-Louis Gasset était là et s’est déjà exprimé devant la presse à deux reprises. L’entraîneur français a été questionné sur le dispositif qu’il comptait utiliser. L’ancien coach de l’ASSE esquive un peu ce sujet en affirmant que le problème ne venait pas vraiment de là.

Si on perd un duel à la dernière minute, ce n’est pas à cause du dispositif

« Pancho m’a parlé du système en 3-5-2. On a regardé les matchs en 4-3-3. J’ai regardé dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. Mais ce qui compte, c’est l’animation, rappelle Gasset devant les journalistes. Si on perd un duel à la dernière minute, ce n’est pas à cause du dispositif. C’est mental, c’est l’agressivité… Le moindre détail est important. Ils s’en rendent compte parce qu’ils sont malheureux d’avoir perdu Gattuso, leur mentor »

A LIRE AUSSI : OM : Le remerciement spécial de Gasset à Pancho

#Gasset : « Pancho m’a parlé du système en 3-5-2. On a regardé les matchs en 4-3-3. J’ai regardé dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. Mais ce qui compte, c’est l’animation. Si on perd un duel à la dernière minute, ce n’est pas à cause du dispositif. C’est mental, c’est… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 21, 2024

script>