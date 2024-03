OM: Veretout revient sur l’apport de Gasset et considère que la saison « n’est pas encore ratée »

L’Olympique de Marseille recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce matin, Jordan Veretout est revenu sur l’apport de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée. L’international français estime que la saison olympienne « n’est pas encore ratée ».

L’OM recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Interrogé ce matin en conférence de presse, Jordan Veretout est revenu sur l’apport de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée. Pour le milieu de terrain olympien, « l’OM peut toujours atteindre ses objectifs ».

« Le coach est proche de nous, il a les mots justes. On est encore en course pour l’objectif en championnat »

« Le coach est proche de nous. Il parle individuellement aux joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions, a indiqué Veretout. Il a eu les mots justes pour nous remettre la tête à l’endroit. Petit à petit, on essaie de produire plus de football », a-t-il ajouté avant d’évoquer la fin de saison: « On fera les comptes à la fin de la saison. On est en course pour l’objectif en championnat. L’équipe est en ballotage favorable en 8e de finale de Ligue Europa avant le retour. Pour l’instant, on ne peut pas dire que la saison est ratée. On doit rien lâcher et continuer. »

