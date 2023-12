OM : Gattuso a enfin trouvé son leader?

Depuis plusieurs semaines, les Marseillais étaient à la recherche d’un leader, une personne à suivre lors des moments plus difficiles. Pour Florent Germain, ce rôle est tout trouvé !

Après un début de saison compliqué, l’OM se refait un nouveau visage en Ligue 1. Le problème semblait surtout mental avec une équipe qui relâchait souvent ses efforts aux moments importants. Un manque de caractère et de leadership avait donc été pointé par les observateurs et le coach lui-même.

Il ne parle pas énormément, mais quand il parle, on l’écoute — Mbemba

Pour Florent Germain, correspondant pour RMC à Marseille, le leader de cette équipe est déjà trouvé ! En difficulté en fin de saison dernière et en début de cette saison, Chancel Mbemba renaît et semble apprécier ce nouveau système avec un retour à 3 défenseurs. Pour le journaliste, il est à coup sûr pour leader qu’il manquait à l’OM.

« Pour moi, il y a trois choses qui expliquent son renouveau. Un, il est très bien géré par le staff. Il n’est pas fragile physiquement, mais je le vois parfois sur des séances, il est un peu à l’écart sur les débuts de séances. On prend soin de son physique, il y a une bonne connexion avec le staff. Deux, la défense à trois. Ça, c’est sûr que je pense qu’il est plus à l’aise, il se projette plus facilement. Il y a plus de libertés pour lui. Il sait que s’il va de l’avant, il y a le soutien derrière de Gigot ou Balerdi. Je crois qu’il est libéré par ça. Et trois, il ne faut pas sous-estimer qu’après la trêve de novembre, il y a eu une prise de parole de Pablo Longoria et de Gennaro Gattuso. Rappelez-vous, ils ont demandé plus de leadership, plus de caractère. Et ils ont demandé à ce que certains prennent à un moment donné des responsabilités. Je pense que Chancel Mbemba l’a pris pour lui, entre autres. C’est un ancien, et l’OM a besoin de leader, surtout dans un vestiaire où il est considéré par certains comme un grand frère. Il ne parle pas énormément, mais quand il parle, on l’écoute. Je l’ai trouvé un peu transformé à ce niveau-là. On sent qu’il veut endosser un nouveau rôle de leader »