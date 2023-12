OM : Gros coup dur pour les supporters marseillais !

C’est confirmé pour les supporters marseillais, pas de déplacement possible pour la dernière rencontre de Ligue 1 de l’année civile à Montpellier ! Le Préfet de l’Hérault annonce une interdiction pour les supporters de l’OM.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, les supporters marseillais ne pourront pas se déplacer à Montpellier le 20 décembre prochain pour vivre la dernière rencontre de l’année civile de l’OM. Le Préfet de l’Hérault l’a officialisé dans un communiqué publié en ce début de semaine.

« Le mercredi 20 décembre 2023, de 15 heures au jeudi 21 décembre 2023 à 1 heure, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel d’accéder au stade de la Mosson de Montpellier et de circuler ou stationner sur la voie publique dans les périmètres délimités par l’arrêté », publie France 3 Occitanie

A LIRE AUSSI : OM : C’est confirmé pour Kondogbia !

Les supporters marseillais, avec ce qu’ils apportent comme ferveur, ça participe aussi à la qualité du match

Dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, l’OM s’est déplacé à Lorient. Les Olympiens se sont passé de leurs supporters à la suite d’un arrêté. L’entraîneur de Lorient, Régis Le Bris estimait déjà avant la rencontre que cela nuit à l’ambiance durant un match, au vu de la ferveur des supporters marseillais.

« On ne peut pas laisser filer cette multiplication des violences. C’est insupportable vis-à-vis du sport qui est le nôtre. Vis-à-vis de notre société, il y a une dérive qui est presque affolante, a affirmé Le Bris. Que les pouvoirs publics se saisissent de la situation et soient sans concession sur ce sujet me paraît indispensable. Depuis plusieurs années, à Lorient, on a été plutôt préservés de cela. Il y a eu quelques feux d’artifice, des fumigènes, mais je trouve que l’ambiance au stade, y compris avec les supporters marseillais, a toujours été excellente. J’ai envie de penser qu’on puisse préserver cela dans des endroits. Dans d’autres, si les choses dérivent, il faut à un moment taper le poing sur la table et régler les choses avec fermeté. Évidemment que ça va nuire à l’ambiance globale du match, du stade. Les supporters marseillais, avec ce qu’ils sont capables d’apporter comme ferveur, ça participe aussi à la qualité du match. Je le regrette« , a-t-il ajouté.