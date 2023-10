OM : Gattuso a les idées claires pour les prochaines semaines

Après avoir repris un groupe fragilisé par une première partie de saison compliquée, Gennaro Gattuso sait maintenant où il veut aller avec ses joueurs.

Marcelino a démissionné il y a quelques semaines, laissant la place à Gennaro Gattuso après l’intérim de Pancho Abardonado. Le coach italien a su remettre l’implication et la grinta au cœur de son projet en répétant plusieurs fois en conférence de presse qu’il fallait du courage et ne pas avoir peur sur le terrain.

Gattuso veut les faire travailler physiquement

D’après La Provence, l’ancien milieu de terrain a les idées claires dans ce qu’il veut mettre en place dans cet effectif. Chacun a un rôle précis et personne n’est exclu des discussions. Sa vision est ce qu’il manquait avec Marcelino qui n’a clairement pas été compris par les joueurs comme l’expliquait Pau Lopez.

Maintenant, son désir est de prendre le temps pour que ses joueurs soient au top physiquement. Il souhaiterait profiter de la trêve internationale pour que les Marseillais retrouvent de l’endurance. Avec Marcelino, le travail n’était pas franchement axé sur cela et c’est ce qui manque aux joueurs d’après le nouveau coach.

J’ai beaucoup de respect pour Marcelino mais actuellement les joueurs ont 60/65 minutes dans les jambes

« Il faut qu’on réussisse à courir 90 minutes. Avant les changements, on courait et on pressait différemment. (..) J’ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c’était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60/65 minutes dans les jambes. (..) Le problème de la condition physique, il faut faire attention, il faut que ce travail soit adapté notamment par rapport au calendrier. Je veux vraiment clarifier cet aspect, ce qui change c’est le type de courses que font les joueurs. Je ne veux vraiment pas de polémique ou manquer de respect à Marcelino. C’est vraiment sur la vitesse qu’il y a une différence. »