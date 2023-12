OM : « Gattuso a rétabli la situation »

Le début de saison de l’Olympique de Marseille a été plus que compliqué. Pour Jean-Pierre Papin, Gennaro Gattuso est vraiment venu en sauveur et a réussi son coup !

L’Olympique de Marseille a vécu un début de saison ultra compliqué. Marcelino étant parti, la direction a pris la décision de donner le poste d’entraîneur à Gennaro Gattuso qui a mis un peu de temps avant de trouver la bonne formule mais qui commence à installer une défense à 5 plutôt performante.

En marge du tirage pour les 16e de finale d’Europa League, Jean-Pierre Papin a été questionné par beIN Sports sur le Shakhtar et en a profité pour glisser un mot sur Gennaro Gattuso qui a, selon lui, rétabli la situation à l’OM.

Gattuso a une philosophie qui plaît aux joueurs

« Il y avait d’autres affiches plus difficiles. Mais le Shakhtar est habitué à jouer les Coupes d’Europe. On s’attend quand même à deux matchs difficiles. Il y aura encore du temps avant le match aller. On est sorti d’un groupe difficile, on a autant de chances de passer qu’eux, affirme Papin à BeIN Sports. Il ne faut pas désespérer. On a un bon groupe, un bon coach, on est revenu à 4 points de notre objectif, il y a plein de choses positives . On aura la chance de recevoir au retour. Quand on sait que nos supporters peuvent nous galvaniser, ça peut être génial. Gattuso a une philosophie qui plaît aux joueurs, il a rétabli la situation. On se devra d’être bon car on est l’OM et ne serait-ce que pour l’indice l’UEFA »

Voici les affiches des 16e de finale de Ligue Europa:

Feyenoord Rotterdam – AS Rome

AC Milan – Rennes

Lens – Fribourg

Young Boys Berne – Sporting Portugal

Benfica – Toulouse

Braga – Karabagh FC

Galatasaray – Sparta Prague

Chakhtior Donetsk – Marseille

Le PSG affrontera la Real Sociedad en Ligue des Champions

Porto – Arsenal

Naples – FC Barcelone

PSG – Real Sociedad

Inter Milan – Atlético de Madrid

PSV Eindhoven – Dortmund

Lazio – Bayern Munich

Copenhague – Manchester City

Leipzig – Real Madrid