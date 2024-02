OM : Gattuso annonce la couleur à ses joueurs !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM n’y arrive pas et le début d’année 2024 est inquiétant. Après plusieurs réunions de crise, le coach Gennaro Gattuso a clairement fait savoir qu’il allait durcir le temps à l’entrainement car il attend une autre mentalité en match…

Jeudi en conférence de presse, Gennaro Gattuso a évoqué la discipline qu’il adoptait en Italie et ce qu’il va maintenant faire à Marseille. Les joueurs sont prévenus. « Il faut toujours dire la vérité, à Naples ou à l’AC Milan. Il faut construire une mentalité. Si un joueur ne s’entraînait pas correctement, j’excluais des matchs. A Marseille, je me suis dit que je devais être plus tranquille. Pour moi l’entraînement c’est sacré. Je sais que c’est très chaud ici et que j’exclus quelqu’un ici, on va me poser des questions : pourquoi il n’a pas joué etc. Là c’est mon erreur mais ça fait partie de notre chemin, je dois faire des progrès. J’ai perdu du temps, j’ai fait des calculs. Les joueurs le savent. Une fois ça va mais 2/3 fois c’est trop. Je dois être fidèle à ce que je suis. Je vais me durcir? Oui certainement sinon j’irai chercher ma valise et je rentre chez moi. La saison est partie d’une certaine manière, elle va continuer d’une autre. Il faut démontrer maintenant, c’est inutile de parler. On doit avoir l’esprit d’équipe pendant 95/100 minutes de match. »

