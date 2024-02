OM Metz (Ligue 1) : Quelle heure, quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Metz ce vendredi soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

Après une défaite inquiétante face à Lyon dimanche dernier, l‘OM espère renouer avec la victoire ce vendredi au stade vélodrome en match d’ouverture de la 21e journée de Ligue 1.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Gennaro Gattuso a évoqué cette rencontre que l’OM doit impérativement gagner pour espérer conserver un espoir de remonter au classement vers les places européennes. :«Rien n’est perdu mais on continue de parler des mêmes erreurs. Il faut maintenant montrer des preuves concrètes, à nous de montrer de la volonté et d’avoir les intérêts de l’OM à cœur et de rester forts en tant qu’équipe. »

#Gattuso : « Il faut toujours dire la vérité, à Naples ou à l’AC Milan. Il faut construire une mentalité. Si un joueur ne s’entraînait pas correctement, j’excluais des matchs. A Marseille, je me suis dit que je devais être plus tranquille. Pour moi l’entraînement c’est sacré. Je… pic.twitter.com/bZDlGLzMaE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 8, 2024

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM Metz ?

L’OM affronte Metz ce vendredi soir 9 février 2024. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OM – Metz en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

Retour au 3-5-2 avec Clauss ?

Lopez – Clauss, Meïté, Gigot, Balerdi, Garcia – Ounahi , Onana, Harit – Aubameyang, Ndiaye (ou Moumbagna)

Pau Lopez : « Je ne suis pas d’accord »

En conférence de presse ce jeudi, le gardien de but de l’OM Pau Lopez a évoqué le manque de caractère de son équipe souvent pointé du doigt cette saison par les observateurs : « On a parlé de leadership toute l’année. Je vais en parler, je ne suis pas d’accord. On a des leaders, un vrai capitaine, je suis très honoré de ce qu’il fait tous les jours, il nous parle, il essaye de nous aider… Nous faire comprendre ce qu’il voit pendant les matchs. Kondogbia, Gigot, Auba, Correa… On a des joueurs qui étaient au très haut niveau. Ils sont toujours là. Je ne suis pas d’accord de dire qu’il n’y a pas de leaders. Des joueurs importants sont partis mais d’autres importants sont arrivés. On essaie de trouver les solutions au problème mais le souci n’est pas une question de leader. On doit améliorer le mental. Si on l’améliore, on va y arriver », a ainsi déclaré le portier espagnol.