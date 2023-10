OM: Gattuso annonce trois absents, un incertain et un retour pour le Havre

L’Olympique de Marseille accueillera le Havre pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les Olympiens tenteront de se relancer et ainsi mettre fin à une série de six matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Interrogé par les journalistes en conférence de presse, Gennaro Gattuso a fait le point sur les trois absents tout en évoquant un retour.

• Gennaro Gattuso annonce que Geoffrey Kondogbia devrait être de retour pour #OMHAC, alors que Joaquin Correa est incertain. Jordan Veretout et Samuel Gigot sont forfaits, et Renan Lodi est suspendu.#TeamOM 🔵⚪️ — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) October 7, 2023

« On ne peut rien n’y faire, on ne peut pas pleurer. On a perdu Gigot avant le match, j’espère qu’il pourra revenir d’ici une semaine, et Veretout d’ici une dizaine de jours. Lodi est suspendu. On ne peut penser à tout ça, un gros match nous attend. C’est un adversaire très physique avec un jeu très vertical, a affirmé le coach olympien. On doit mettre les meilleurs sur le terrain. Kondogbia, ça fait deux jours qu’il s’entraîne avec nous, il devrait être disponible. Pour Correa, il ne s’est pas entraîné. On verra demain s’il peut être dans le groupe ou pas« , a ajouté Gattuso.