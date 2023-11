L’Olympique de Marseille concède un match nu face à Strasbourg (1-1) ce samedi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. L’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso s’est exprimé au micro de Canal + juste après la rencontre. Il n’a pas ménagé ses joueurs

« la seconde mi-temps, je suis désolé mais c’est de la merde ! Ce n’est pas possible. Lorsqu’une équipe joue aussi bien au début, j’aurai bien aimé que mon équipe marque des buts. Sinon il faut que j’aille voir le président pour lui dire qu’il faut tout changer. je ne comprends pas pourquoi on peut jouer une première mi-temps de cette façon là même si défensivement n’était pas parfait , on aurait dû être à 2-1 ou 3-1. Mais en seconde période on n’a rien fait ! Rien ! Je suis vraiment très fâché ce soir, c’était vraiment la pire mi-temps que j’ai vu depuis que je suis là il n’y a rien a gardé tout est à jeter. Je n’arrive pas à comprendre…Bien évidemment j’assume ma possibilité.. » a ainsi déclaré Gennaro Gattuso au micro de Canal + au terme du match nul concédé par l’OM à Strasbourg.

