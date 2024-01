OM : Gattuso confirme 3 absents face à Strasbourg

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après la présentation de Jean Onana, le coach Gattuso a répondu aux questions des journalistes concernant la reception de Strasbourg ce vendredi. Le coach italien a fait le point sur son groupe, il peut compter sur la recrue Jean Onana pour ce match.

Gennaro Gattuso a précisé que Jean Onana pourra participer au match face à Strasbourg mais qu’il ne peut pas jouer le match entièrement. « Onana peut nous aider, on est enthousiastes de son arrivée. Il n’a pas 90min dans les jambes mais j’ai aimé son attitude, il peut nous donner un gros coup de main. » Le coach a ensuite expliqué pourquoi Clauss était sur le banc face à Thionville, « Clauss va bien. C’était un choix vs Thionville. Lui et Gigot risquaient une suspension. » Il a ensuite parlé des absents: « Correa reviendra la semaine prochaine. Mughe, je n’ai pas de nouvelles des avocats, il s’entraîne avec nous. Rongier a fait un travail à l’extérieur, ça avance aussi pour lui sur sa blessure. Sur Mughe, je suis peiné par cette situation. Je le ressens, il a beaucoup de frustration. Il a eu un coup à la tête, il n’a pas pu s’entraîner pendant 1 mois. Il a pris cette décision sur la CAN avec sérieux et respect et cette situation le dépasse un peu ».

Correa et Rongier forfaits, Mughe pas qualifié à cause de la CAN

